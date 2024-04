Żagań w obiektywie Czytelnika. Tak Pan Bogdan widzi nasz miasto!

Wirtualna wystawa w wirtualnej galerii

Zachęcamy Czytelników do utrwalania miejsc, osób, zwierząt i wszystkiego, co Was fascynuje. Nie trzeba mieć do tego drogiego aparatu, na przykład "lustrzanki". Wystarczy mieć ze sobą telefon komórkowy, którym również można zrobić naprawdę piękne zdjęcie. Na naszym portalu możecie mieć swoją wirtualną wystawę, która dotrze do tysięcy ludzi.