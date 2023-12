Płatne parkowanie w Żarach. Można już płacić kartą, a nie tylko gotówką. Kierowcy od dawna na to czekali

Opłata minimalna 20 minut - 1 zł,

pierwsza godzina - 3 zł,

druga godzina - 3,50 zł,

trzecia godzina - 4 zł,

czwarta i kolejna - 3 zł.

Płatne parkowanie obowiązuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 9.00 oraz od 10.00 do 17.00, a także w soboty od 9.00 do 14.00. Opłatę minimalną zmieniono niedawno, wcześniej trzeba było płacić 3 złote za godzinę parkowania, nawet gdy parkowanie trwało kwadrans. - Dobrze, że można płacić kartą, ale to i tak nie zmienia faktu, że płatne strefy parkowania w naszym mieście nie wpływają dobrze na handel - mówi pani Agnieszka.

