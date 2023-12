Po ile karp, choinka czy grzyby? Ceny na ryneczku w Gorzowie |15 GRUDNIA

Na ryneczku Jerzego w Gorzowie czuć już święta Bożego Narodzenia. Jest spory wybór choinek i ozdób świątecznych, są też kramy z karpiami czy z suszonymi owocami i grzybami.

W jakiej cenie jest towar, który nieodłącznie kojarzy się nam z Bożym Narodzeniem? Zacznijmy od choinek.

- Świerk pospolity, który ma 1,60 m jest od 60 zł, natomiast ten, który ma 2,5 kosztuje 120 zł. Jodła kaukaska, w pierwszej klasie – 170 zł za drzewko 2,5-metrowe, a do 220 zł za większe – mówił nam w piątek 15 grudnia na ryneczku Jerzego w Gorzowie jeden ze sprzedawców choinek.

Co parę metrów na ryneczku można też kupić stroiki, których ceny wahają się od kilkunastu do kilkudziesięciu złotych. Do wyboru są też gałązki – nawet po 1 zł za sztukę.

Po ile karp, grzyby czy zakwas na barszcz?

Jeśli chodzi o karpia – oczywiście żywego – to najczęściej jest on do kupienie w cenie 25 zł/kg. Bywa jednak, że jest on oferowany za 30 zł. Spore zainteresowania jest też… wędzonymi owocami. Śliwka jest za 30 zł/kg. Można też kupić gruszkę karmelizowaną po 40 zł/kg.

A co z barszczem na wigilię? Można kupić zakwas z buraka, który jest po 12-14 zł za butelkę. Same buraki są po 5 zł. Jeśli chodzi o grzyby, to na ryneczku Jerzego widzieliśmy suszone podgrzybki (20 zł za opakowanie).

A po ile są inne świąteczne produkty czy warzywa i owoce? Zobaczycie w naszej galerii zdjęć.

