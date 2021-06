Po wpisie o rzekomym łamaniu praw ucznia w Szkole Podstawowej nr 2 w Międzyrzeczu w internecie zawrzało

We wtorek na jednym z portali pojawił się wpis, którego autor miał pretensje do nauczycielki z SP 2 w Międzyrzeczu. Kobieta miała zakazać uczennicom nosić koszulek na ramiączkach. Taki strój miał "kusić chłopców". Pod wpisem rozgorzała burzliwa dyskusja.

Nie pozdrawiam pewnej pani z SP 2, która zabrania nosić koszulek na ramiączkach, bo, cytuję, kusi chłopców’. Wiedz, że chłopcy powinni się nauczyć, że na taki widok należy reagować normalnie, ponieważ nie jest to okej, że przy 30 stopniach dziewczynki muszą chodzić w t-shirt i się pocić. Pomyśl kobieto, zanim coś powiesz - napisał jeden z interneutów (pisownia oryginalna - przyp. red.) W swych komentarzach internauci nie pozostawili suchej nitki zarówno na nauczycielce, która zwróciła uwagę uczennicy, jak i później na samej szkole: "Bardzo się cieszę, że skończyłem tę szkołę. Osoby, które uczyły się tam pewnie wiedzą, która to nauczycielka. Zakaz używania telefonu, zakaz noszenia spodni z dziurami, zakaz noszenia koszulek na ramiączkach, ciekawe czego znowu zabronią?" Katarzyna Dymel - dyrektor SP2: - Te wpisy są dla naszego grona po prostu oburzające. Dariusz Dutkiewicz

A inna internautka dodaje, że w SP2 "nie można nosić nawet spodni z dziurami ani skarpetek, które są niżej niż kostka’’. Wpisów w tym stylu jest wiele. Głównie dotyczą ubioru, no i faktu, jakim to prawem uczniowie nie mogą, nawet na przerwach, używać telefonów. Choć są i wpisy takim stylu: "A ja uważam, że tu nie powinno chodzić o żadne kuszenie i seksualność, ale o maniery. Wystarczy popatrzeć na najlepsze szkoły prywatne, gdzie obowiązują mundurki. Niestety niektóre dzieci przychodzą do szkoły jak na plażę".

Oberwało się nauczycielce Internauci nie pozostawili na nauczycielce suchej nitki. "Dlaczego tacy ludzie pracują w szkołach... żeby seksualizować normalne ubranie nastolatki, masakra. Mam nadzieję, że przynajmniej stosuje się do swoich uwag i przy takim upale chodzi zakryta po szyję". Inni poszli jeszcze, dalej sugerując, jaki to wygląd ma i jak się ubiera nauczycielka, która nie pozwala dziewczynkom przychodzić na lekcje w koszulkach na ramiączkach. Nie cytujemy tych wypowiedzi.

Nauczyciele bronią swojej koleżanki Odwiedziliśmy szkołę, w której według internetowych wpisów tak się dzieje. W sekretariacie szkoły byliśmy świadkami, jak jedna z nauczycielek przyniosła akurat podczas przerwy dwa telefony komórkowe zarekwirowane od uczniów. Odebrać je będą mogli rodzice. W oczekiwaniu na dyrektorkę, na szkolnym boisku rozmawialiśmy z kilkoma nauczycielami. Byli zbulwersowani atakiem na szkołę, ale przede wszystkim na swą koleżankę. – To był kompletnie nieuzasadniony wpis – mówi jeden ze starszych nauczycieli. – To bardzo oddana szkole, ale zaangażowana w różne działania społeczne dziewczyna. Bardzo ten atak przeżywa - dodaje.

Koszulka z ramiączkami, tylko… nieco krótka Katarzyna Dymel, dyrektorka Szkoły Podstawowej nr 2 w Międzyrzeczu po głębokim zastanowieniu decyduje się na rozmowę. – Do całej sytuacji doszło rano, kiedy uczniowie jednej ze starszych klas wchodzili z boiska do szkoły, wtedy nauczycielka zauważyła strój jednej z uczennic i zwróciła jej uwagę – mówi dyrektorka. – Dziewczynka miała na sobie koszulkę na ramiączkach, tyle że ta koszulka kończyła się pod biustem. Uznaliśmy ten strój za niestosowny, więc zadzwoniliśmy do ojca, który wychowuje córkę. Był akurat po nocnej zmianie, więc pewnie nawet nie wiedział jak ubrane jest dziecko, wychodząc do szkoły - tłumaczy pani dyrektor.

Ociec zabrał dziewczynkę do domu Ojciec zabrał ośmioklasistkę do domu i po godzinie wróciła już ubrana w koszulkę z krótkim rękawem. – Mamy w regulaminie szkolnym zapisane, że ubiór ucznia ma być schludny – podkreśla K. Dymel. Wkrótce po tym incydencie ukazał się wpis w Internecie. – Wiemy nawet, że to nie ta dziewczyna go dokonała – twierdzi K. Dymel. – Po prostu wykorzystano sytuację, żeby z jakichś powodów zaszkodzić wizerunkowi szkoły.

Szkoła na ataki nie odpowiada Dyrektorka podjęła decyzję, aby nie komentować w internecie wpisów, jakie się ukazały. Szkoła wysłała natomiast maile do wszystkich rodziców (razem 600), w których odniosła się do kilku ostatnio zaistniałych sytuacji wychowawczych, w tym do incydentu z koszulką.

Przerwy nie są do grania na telefonach Przy okazji też dowiedzieliśmy się, jak to jest z zakazem noszenia spodni z dziurami. – Nie mamy nic przeciwko spodniom z dziurami, ale nie z dziurami na pupie, kiedy widać majtki – mówi dyrektorka. Prawdą natomiast jest, że uczniom zabierane są telefony komórkowe, kiedy z nich korzystają. Nawet na przerwach. – Przerwa jest po to, żeby dzieci ze sobą rozmawiały, bawiły się, a nie grały na smartfonach.

Wracając do sprawy wpisu internetowego, to wychowawcy rozmawiali z uczniami o tym, jak głęboko krzywdzące dla kogoś mogą być pomówienia umieszczane w sieci.