Podsumowanie 2023 roku w Żarach. Co zmieniło się w mieście w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy

Końcówka roku to świetny czas na podsumowania, bilanse. Co w 2023 roku zmieniło się w Żarach, jakie inwestycje rozpoczęto, co zakończono? Przypominamy te najważniejsze zmiany, które dotyczą głównie remontów dróg, ale nie tylko. W mieście pojawiła się nowa galeria, a w niej nowe sieciówki. Tymczasem żarski deptak jeszcze bardziej opustoszały, z roku na rok wygląda coraz smutniej...