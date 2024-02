PODSUMOWUJEMY NASZĄ AKCJĘ ZAPRZĘG ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA

Jak Zaprzęg świętego Mikołaja wypadł w w naszym województwie?

Celem priorytetowym świetlicy „Jaskółka” jest pomoc w opracowaniu traumy po śmierci bliskiej osoby, na przykład mamy, taty, brata, siostry.

W minionym roku pozyskane środki Stowarzyszenie postanowiło przeznaczyć na zakupić świąteczne i noworoczne prezenty dla swoich podopiecznych. Kwota darowizny wynosiła 18 804,50 zł. Każda złotówka zostanie dobrze wykorzystana dla dobra dzieci.

PARTNERZY OGÓLNOPOLSCY

Partnerem ogólnopolskim naszej akcji jest Muszynianka sp. z o.o. - polska firma z wieloletnia historią i tradycją.

Producent naturalnej wody mineralnej „Muszynianka”, od lat realizująca strategię społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR).

Firma aktywnie wspiera lokalne społeczności poprzez projekty edukacyjne, kulturalne, a także sportowe.

Ponadto angażuje się w ochronę środowiska, podejmując działania mające na celu zrównoważony rozwój i redukcje wpływu na ekosystem.

Partnerem Ogólnopolskim akcji ,,Zaprzęg Świętego Mikołaja’’ jest Bank Pekao S.A., który jest jedną z największych inwestycji finansowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i drugim największym bankiem uniwersalnym w Polsce z 310 mld zł aktywów. Bank Pekao obsługuje ponad 6,6 mln klientów.

Międzynarodowe grono ekspertów doceniło strategiczne podejście banku do prowadzenia działalności, a także rozwiązania wprowadzane w zakresie cyfryzacji, takie jak m.in. Omnibank CRM. Bank Pekao S.A. uhonorowany został prestiżowym tytułem „Bank of The Year 2023 in Poland” przyznawanym przez jeden z najważniejszych tytułów branży finansowej – miesięcznik The Banker należący do grupy The Financial Times.