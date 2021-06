Podziemnymi tunelami dostali się do kościoła w Międzyrzeczu. Okradli świątynię na 1500 złotych Aleksandra Pazda

Do kradzieży z włamaniem do jednego z kościołów znajdujących się w na terenie Międzyrzecza doszło między pod koniec marca. Rabusie dostali się do świątyni poprzez kanały piwniczne.