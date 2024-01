Policja zatrzymała mężczyznę, który płacił w Żaganiu fałszywymi banknotami

W czwartek (25 stycznia 2024) policjanci zatrzymali mężczyznę, który wprowadził do obiegu dwa fałszywe banknoty. Zdarzenie miało miejsce w listopadzie ubiegłego roku. 47-letni mężczyzna w sklepie na terenie Żagania dwukrotnie za zakupione produkty zapłacił fałszywymi banknotami. Po fakcie sprzedawczyni zorientowała się, że banknoty nie są prawdziwe. Policjanci wykonali wszystkie czynności, zabezpieczony został zapis z monitoringu sklepu. Publikacja wizerunku mężczyzny na stronie internetowej komendy oraz profilu na portalu społecznościowym, pozwoliła ustalić jego dane. W miejscu zamieszkania zatrzymanego policjanci zabezpieczyli sprzęt elektroniczny, który mógł posłużyć do przygotowania, a następnie wydrukowania banknotów.

Grozi mu wiele lat więzienia

Mężczyzna usłyszał zarzut wprowadzenia do obiegu podrobionych banknotów, czym doprowadził pokrzywdzoną do niekorzystnego rozporządzenia mieniem. Zgodnie z Kodeksem Karym przestępstwo to jest zagrożone karą pozbawienia wolności od roku do 10 lat.

Źródło: sierżant sztabowy Arkadiusz Szlachetko Komenda Powiatowa Policji w Żaganiu