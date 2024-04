Policjanci patrolują S3, aż tu nagle rowerzysta! Zaskoczony mężczyzna wpadł na barierkę. Ryzykował życie!

- We wtorek, 9 kwietnia, około godziny 21.30, na drodze ekspresowej w okolicach Międzyrzecza doszło do niebezpiecznej sytuacji z udziałem nieodpowiedzialnego rowerzysty. Mężczyzna, pomimo zakazu, postanowił poruszać się rowerem po drodze ekspresowej, co stanowiło poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa jego i innych użytkowników ruchu drogowego. Funkcjonariusze z międzyrzeckiej policji szybko zareagowali na sygnał o nietypowym uczestniku ruchu drogowego i zatrzymali mężczyznę - mówi podinsp. Marcin Maludy, rzecznik prasowy KWP w Gorzowie Wlkp.