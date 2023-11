Policyjny pościg za motocyklistą. Mężczyzna miał sporo na sumieniu... |WIDEO

- Za te przestępstwa wg Kodeksu karnego grozi do pięciu lat więzienia. Mężczyzna trafił do aresztu, a motocykl zabezpieczono administracyjnie – poinformował w środę rzecznik lubuskiej policji podinsp. Marcin Maludy.

Do pościgu, z którego krótki film policja opublikowała w internecie, doszło w poniedziałek (13 listopada). Patrol drogówki chciał zatrzymać do kontroli na ul. Botanicznej w Zielonej Górze motocyklistę. Policjanci podjechali do niego, włączyli sygnały świetlne dźwiękowe, dając tym samym znak do zatrzymania. Ten jednak przyspieszył i zaczął uciekać. Policjanci ruszyli w pościg.

Po ucieczce na motocyklu, uciekał pieszo

Motocyklista nie mogąc zgubić ścigających go busem policjantów, zjechał na leśną ścieżkę, a później wjechał na grząski grunt, gdzie stracił panowanie nad pojazdem i przewrócił się. Próbował jeszcze uciekać pieszo, ale policjanci dogonili go po kilkudziesięciu metrach.