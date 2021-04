Polscy Beauty Boys podbijają świat Instagrama. Kim są? To mistrzowie makijażu! Wiedzą wszystko o kosmetykach, pielęgnacji i zabiegach

Beauty Boys

Beauty Boys to mężczyźni, którzy interesują się makijażem, pielęgnacją skóry i nowinkami kosmetycznymi. Swoją pasją dzielą się z internautami na Instagramie. Wstawiają tutoriale ukazujące, jak krok po kroku tworzą swój make up. To zarówno makijaże, które można wykonywać na co dzień, jak i makijaże artystyczne - przypominające zwierzęta, postacie z filmów - kolorowe i nieco szalone.

Prócz tego pokazują również nowinki kosmetyczne oraz testują nowości z drogerii.

Światowymi prekursorami tego trendu są m.in. James Charles i Jeffrey Star, którzy jednocześnie są właścicielami własnych marek kosmetycznych. W Polsce największą popularnością cieszą się Staś Wołosz, Paweł Dyczkowski, Michał Gorywoda i Władysław Klinczuk.

WIDEO: Makijaż na okładkę "Vogue". Finał konkursu makijażu w zielonogórskim "Medyku"