Polski sprzęt OSP trafił na ukraińską wieś. Teraz to właśnie tam służy ludziom

Posiadany sprzęt był niewystarczający, w ramach uzyskiwania coraz lepszych umiejętności, musiał mieć on coraz wyższe parametry. Strażacy uczestniczą tam bardzo często w wypadkach drogowych i w wypadkach w rolnictwie. Zestaw do przecinania samochodów lub maszyn rolniczych musi być bardzo profesjonalny , dlatego strażacy kupili sprzęt wyższej klasy, a tamtym wspomogli tych, którym jest on potrzebny. Ludzie tam nie mogą oczekiwać takiej ochrony, jaką powinni mieć

Na zestaw do ratownictwa technicznego składa się pompa hydrauliczna, rozpierak i nożyce. Służy on przede wszystkim do udzielania pomocy ofiarom wypadków samochodowych i w rolnictwie, dzięki niemu można na przykład przeciąć słupki w samochodach i karoserię.

Polska wieś potrzebowała pomocy

Kontakty lubuskich OSP z Ukrainą rozpoczęły się w 2015 roku. Wówczas Zarząd Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych nawiązał kontakt z Marianem Mazurem, prezesem Towarzystwa Przyjaciół Szkoły i Kultury Polskiej na Ukrainie, mieszkańcem ukraińskiej wsi Strzelczyska (powiat Mościska w obwodzie lwowskim) zamieszkałej tylko przez Polaków. Mężczyzna marzy o założeniu w ich miejscowości Ochotniczej Straży Pożarnej.