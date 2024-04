Stracili dobytek w strasznym pożarze. Jak wygląda sytuacja w stadninie koni w Bronkowie pod Krosnem Odrzańskim?

Rodzina z Bronkowa jest pod opieką gminy Bobrowice. Na miejscu już wczoraj był wójt Wojciech Wąchała oraz przedstawicielki ośrodka pomocy społecznej.

- Robimy, co możemy. Wspieramy rzeczowo, zaoferowaliśmy pomoc psychologiczną oraz zasiłek z tytułu zdarzenia losowego — wymienia W. Wąchała. - To wielka tragedia dla całej rodziny. Przekazaliśmy kontakt do fundacji, gdzie została uruchomiona zbiórka. Liczymy, że niedługo właściciele stadniny staną na nogi.