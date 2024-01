Pomóżmy Gracjanowi z Grabika. Chłopiec ma 3,5 roku i cierpi na zespół Leigha, potrzebuje wsparcia w codziennej rehabilitacji

Gracjan urodził się w 2020 roku, dziś ma 3,5 roku. Pierwszych kilka miesięcy swojego życia rozwijał się prawidłowo, nic nie wskazywało na to, że może mieć jakie problemy ze zdrowiem. Po ok. pół roku pojawiły się pierwsze objawy choroby, w ciągu dwóch tygodni chłopiec stracił wszystkie dotychczasowe umiejętności.

Porażająca diagnoza

Diagnoza była porażajaca dla rodziców. To encefalopatia martwicza, czyli zespół Leigha. To bardzo rzadka choroba neurodegeneracyjna, atakująca układ nerwowy. Schorzenie powoduje zaburzenia w procesach oddychania komórkowego, degenerując tym samym ośrodkowy układ nerwowy. Komórki w ciele nie otrzymują wystarczającej ilości tlenu, przez co zaczynają obumierać.