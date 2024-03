Ponad dwustu sportowców z Gorzowa dostało nagrody i stypendia. Na co je wydadzą?

Wręczanie nagród i stypendiów odbyło się w hali sportowej Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu w Gorzowie. - Sportowcy oczekują na to wydarzenie. Staraliśmy się wyróżnić ich, jak zawsze, jeszcze przed Wielkanocą – mówił nam Piotr Guszpit, dyrektor wydziału sportu gorzowskiego magistratu. Stypendia powędrowały do 33 zawodników oraz dziewięciu trenerów. Łącznie przez cały rok otrzymają oni 417 tys. zł. Oprócz tego 211 zawodników i 43 trenerów otrzymało nagrody. Najwyższa wynosiła 12,5 tys. zł.

Na co sportowcy wydadzą pieniądze?

- Ja zdecydowanie wydam na sprzęt sportowy. Kolce do butów to nie są tanie rzeczy. Myślę, że pójdą też na dietetyków i fizjoterapeutów – mówiła lekkoatletka Aleksandra Jeż z AZS AWF Gorzów.

- Ja je wydam na okulary i ubrania sportowe – mówił nam z kolei Paweł Szott, kajakarz G’Power Gorzów.

- Te pieniądze pójdą na dalsze wyjazdy – mówiła natomiast Julia Malicka z Parkieciarni. Ona uprawia break dance, który od niedawna uznawany jest za dyscyplinę sportową. - Stypendium to było jedno z moich marzeń – mówiła zawodniczka.