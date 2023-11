Poważny wypadek pod Gorzowem. Jedna osobówka uderzyła w tył ciężarówki, druga spadła ze skarpy

- Nadal jedną z głównych przyczyn wypadków drogowych jest nadmierna prędkość, jej niedostosowanie do aktualnych warunków, bądź też brak koncentracji. Zwłaszcza jesienią, gdy szybciej zapada zmrok, a jezdnia jest coraz częściej mokra i śliska. To w połączeniu z nadmierną prędkością sprawia, że droga hamowania niebezpiecznie się wydłuża, co może mieć poważne, nawet tragiczne konsekwencje - przestrzega Lubuska Policja.