Obywatelskie zatrzymanie pijanego kierowcy taksówki w Gorzowie.

Do zdarzenia doszło w okolicy ulicy Komisji Edukacji Narodowej. To właśnie tam pan Emil zatrzymał pijanego taksówkarza. Jak relacjonuje mężczyzna na swoim kanale na Facebooku "Emil TV", osobowy opel "wpadł mu w oko" i po około 400 metrach zdołał zajechać kierowcy drogę, zabrać mu kluczyki i zadzwonić na numer alarmowy 112.

Jak już opisaliśmy powyżej, pan Emil zajechał drogę kierującemu taksówką i tym samym dokonał obywatelskiego zatrzymania. Zapytaliśmy komisarza Kimeta o to, co robić, gdy sami będziemy w podobnej sytuacji. Jak powinniśmy postąpić, gdy mamy podejrzenie, że przed nami, za nami, czy obok nas, porusza się auto, za którego kierownicą siedzi osoba nietrzeźwa?

- Przede wszystkim o takim zdarzeniu musimy niezwłocznie zaalarmować służby, dzwoniąc na numer alarmowy 112. Dyspozytorowi należy podać, na jakiej ulicy się znajdujemy i jak wygląda samochód, co do którego mamy podejrzenie, że jest kierowany przez osobę nietrzeźwą. W takich sytuacjach zawsze musimy dbać o swoje bezpieczeństwo - wyjaśnia kom. Maciej Kimet z KWP w Gorzowie Wielkopolskim. Podkreśla przy tym, że jeżeli nie mamy możliwości, by w sposób bezpieczny dla siebie odebrać kierującemu kluczyki do auta, czekajmy na przyjazd służb. Najważniejsze jest to, by zadzwonić na numer 112.