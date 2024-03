Pożar budynku gospodarczego pod Krosnem Odrzańskim. Z ogniem walczyło kilka zastępów strażaków

Zgłoszenie do strażaków z terenu powiatu krośnieńskiego wpłynęło o godzinie 1.45. Druhowie z OSP Wężyska dostali informację, że w znajdującej się od nich o kilkanaście kilometrów miejscowości Bobrowice płonie budynek gospodarczy.

- Na miejscu do naszych zadań należało wpuszczenie jednego druha w aparacie powietrznym do środka budynku oraz oświetlenie terenu akcji. Po około czterech godzinach działania zostały zakończone i zastęp powrócił do bazy - czytamy w komunikacie OSP Wężyska.