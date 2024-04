Protest rolników w Lubuskiem od 10 kwietnia. Uwaga na utrudnienia!

Kolejny protesty i utrudnienia

Od 10 kwietnia od godziny 13.00 do 12 kwietnia do godziny 23.59, w związku z planowanym protestem rolników, zablokowane zostanie skrzyżowanie „Podgórze” na terenie gminy Krzeszyce, a więc dróg W–134 i W–138. Ruch na drodze K–22 w stronę Kostrzyna nad Odrą i Krzeszyc będzie odbywał się normalnie, może być on jednak nieco spowolniony z uwagi na natężenie tego ruchu. Proszę pamiętać, iż z drogi K–22 nie będzie możliwości zjazdu, a następnie wjazdu w drogę W–134 i W–138.

Wyłączenia. Kogo nie dotyczy blokada?

- Ruch autobusów liniowych, przewóz szkolny, przewóz żywych zwierząt oraz przejazd służb ratowniczych będzie odbywał się normalnie. W nagłych przypadkach, między innymi osoby udające się do lekarza lub przewożące małe dzieci, powinny zwrócić się z prośbą o możliwość przejazdu do koordynatorów protestu. Będą to osoby ubrane w pomarańczowe kamizelki - wyjaśnia młodszy aspirant Klaudia Biernacka z Komendy Powiatowej Policji w Sulęcinie.

Policja wyznaczyła objazdy

Dlaczego rolnicy protestują?

Przypomnijmy, że znaczna część postulatów protestujących odnosi się do ograniczenia napływu produktów rolnych z Ukrainy do Polski, przyczynia się on bowiem do zaniżenia cen oferowanych na krajowym rynku towarów oraz obniżenia ich jakości. Rolnikom nie podoba się przede wszystkim, że sami muszą spełniać restrykcyjne zasady unijnej polityki rolnej, podczas gdy rolnicy krajów spoza UE, którzy eksportują produkty na unijny rynek, są z nich wyłączeni. Demonstracje w krajach Europy Wschodniej skupiają się na tym, co według rolników jest nieuczciwą konkurencją, czyli imporcie z Ukrainy, w odniesieniu do której UE od czasu inwazji Rosji zrzekła się kwot i ceł.