Pomnik przyrody w Szprotawie. Flins jest objęty ochroną prawną

Największy głaz z regionie

- Oficjalnie to największy eratyk w regionie (czyli głaz narzutowy). Pozornie nie aż tak wielki, ale okazuje się, że niezbadana jego część zalega w ziemi - wyjaśnia Maciej Boryna. - Co ciekawe, to nie otoczony kamień, jakich w okolicy niemało, lecz ułamany fragment większej części skały. Może dlatego był dla Schubego interesujący. Niewykluczone, że mamy do czynienia nie z typowym głazem narzutowym, lecz o wiele rzadszym tzw. porwakiem lodowcowym wyrwanym z podłoża w czasie ruchu lądolodu i przeniesionym na olbrzymie odległości. Wedle wstępnej analizy składa się z granitu oraz kwarcu czystego, białego i czarnego, być może zawiera kryształy. Jego pochodzenie jest zgoła inne aniżeli wszystkich innych większych głazów w okolicy. Dlatego warty jest zbadania naukowego. Na kamieniu widoczne są ślady dłuta, co z jednej strony wskazuje na ludzką działalność destrukcyjną, a z drugiej być może nigdy nie dowiemy się jak wielki był to okaz.

Głaz objęty opieką prawną

W 2019 roku Rada Miejska Szprotawy z inicjatywy Towarzystwa Bory Dolnośląskie objęła głaz ochroną prawną jako pomnik przyrody nieożywionej. Jeszcze w tym samym roku przy obiekcie stanął szyld informacyjny i ustawiono ławkę dla podróżnych.

Mimo że leży blisko drogi wojewódzkiej, to aktualnie nie ma możliwości zjazdu do pomnika. Sugerowana trasa zastępcza ma punkt startowy w Borowie Wielkim, ewentualnie w Długiem. Trasa tylko w części nadaje się do przejazdu rowerem, stąd jest do pokonania jedynie pieszo, a i to niekiedy niezbyt wygodnymi odcinkami. - Rozważamy wprowadzenie Flinsa do grupy obiektów kwalifikowanych do Szprotawskiej Odznaki Turystycznej, a we współpracy z Nadleśnictwem Szprotawa stworzenie dogodnego dostępu do pomnika - dodaje regionalista.

Źródło: Sprotavia Touristica