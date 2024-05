Przebudowa koło Studni Czarownic na finiszu. Ławki i rośliny już prawie na miejscu

W najbliższy weekend ulica Hawelańska i Wełniany Rynek – w obu przypadkach na odcinku od deptaku Sikorskiego do Studni Czarownic – mają być jak nowe. W sobotę 18 maja minie bowiem termin zakończenia prac na przebudowie wspomnianych ulic.

Gdy na placu budowy byliśmy we wtorek około południa, robotnicy uwijali się tu jak w ulu. Trwały ostatnie prace brukarskie przy Studni Czarownic. Na wysokości salony fryzjerskiego i Luny robotnicy zajęci byli składaniem ławek. Z kolei od strony Starego Rynku rozpoczynały się już przygotowania do sadzenia roślinności.