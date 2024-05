Okolice Studni Czarownic w Gorzowie będą wyglądały jak z dwóch światów. Kiedy drugi etap przebudowy? Nie wiadomo!

18 maja mija termin zakończenia prac przy przebudowie ul. Hawelańskiej i Wełnianego Rynku. Przypomnijmy, że to dopiero pierwszy etap zmian w tej części centrum. Obie ulice zmieniły bowiem swój wygląd na razie jedynie od ul. Sikorskiego do Studni Czarownic.

18 maja Hawelańska i Wełniany Rynek mają być gotowe. To za miesiąc. Zdążą?

Gdy magistrat zapowiadał przebudowę Hawelańskiej i Wełnianego Rynku, urzędnicy mówili, że po skończeniu pierwszego etapu nastąpi etap drugi. Ma on obejmować odcinki od Studni Czarownic do ul. Jagiełły (jeśli chodzi o Hawelańską) i od Studni Czarownic do ul. Chrobrego (jeśli chodzi o Wełniany Rynek).