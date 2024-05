Przebudowa ulicy Sportowej w Żarach ruszy w czerwcu. Miasto podpisało umowę z wykonawcą. Inwestycja warta jest miliony złotych!

Dwa etapy

- Dołożymy wszelkich starań, żeby prace przy tej inwestycji był jak najmniej uciążliwe dla mieszkańcow - mówi Piotr Mikołajczyk z firmy M&J. I dodaje: - Porównując do ulicy Moniuszki, która jest wielkim wyzwaniem infrastrukturalnym i inwestycyjnym, to ulica Sportowa zalicza się do tych przyjemniejszych dróg dla budowlańców, ale oczywiście nie lekceważymy tego zadania. Jest tutaj dużo przecznic, miejsce na sprzęt, dobry dojazd. Pierwszy etap prac to odcinek Sportowej od skrzyżowania z ulicą Kaszubską do skrzyżowania z ulicą Smoczyka. Zakładam, że prace na pierwszym etapie wykonamy w 4 do 5 miesięcy, jeśli nie będzie żadnych utrudnień. Kolejny etap to odcinek od skrzyżowania ze Smoczyka do skrzyżowania z aleją Wojska Polskiego.

