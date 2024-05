Przed nami długi weekend. Policja zapowiada więcej kontroli!

Na lubuskich arteriach komunikacyjnych w ostatnich dniach było widać spore natężenie. Obiecująco zapowiada się również zbliżający się wielkimi krokami długi weekend związany z „Bożym Ciałem”. To z pewnością pewnością zachęci do podróży nad morze, w góry czy inne zakątki Polski.

Lubuscy policjanci będą prowadzić kontrole

Akcja policji w całej Polsce

W środę (29 maja) w całym kraju trwać będą ogólnopolskie działania Policji. Funkcjonariusze wyposażeni w nieoznakowane radiowozy z videorejestratorem oraz laserowe mierniki prędkości zwracać będą szczególną uwagę na prędkość, z jaką będą jechać kierowcy. To właśnie niedostosowanie prędkości do warunków na drodze wciąż jest najczęstszą przyczyną wypadków. Uważnie obserwowane będzie zachowanie kierowców na drodze, sposób w jaki przewożą pasażerów – czy mają zapięte pasy bezpieczeństwa, a dzieci korzystają ze specjalnych fotelików. Podczas kontroli drogowych mundurowi sprawdzać będą również trzeźwość zmotoryzowanych oraz uprawnienia do kierowania.