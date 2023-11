Więcej policji na lubuskich drogach. "Lepiej dojechać kilka minut później, niż stracić życie kilkadziesiąt lat za wcześnie"

Zbyt wysoka prędkość czy jej niedostosowanie do warunków na drodze to wciąż główna przyczyna wypadków drogowych, niestety także tych z tragicznym zakończeniem. Zwłaszcza jesienią, gdy warunki atmosferyczne w postaci opadów deszczu, silnych porywów wiatru czy mgły mocno wpływają komfort jazdy i widoczność na drodze. Wyższa prędkość, to przy mokrej nawierzchni dłuższa droga hamowania, a w konsekwencji mniej czasu na reakcję za kierownicą. Przez cały weekend lubuscy policjanci będą czuwać na bezpieczeństwem zmotoryzowanych – niebezpieczne zachowania na drodze czy nadmierna prędkość nie będą tolerowane.