Przyjechaliśmy tu z kolegami z OSP, ale niech pan nie pisze skąd dokładnie, bo jak potrafią wejść do gabinetu prezydentowi, to i nam mogą...

Inna z uczestniczek z Lubuskiego, którą spotkaliśmy tuż przy Placu Trzech Krzyży, trzymała w ręku tabliczkę z napisem: „Lubuskie przeciw Tuskowej komunie”. Zapytaliśmy ją, dlaczego przyjechała do Warszawy?

Bo to mój obywatelski obowiązek, a ja wiem co to niewola, bo działałam w „Solidarności” w latach 80-ych – odpowiedziała. Zwróciliśmy uwagę na treść na tabliczce. – Tak, bo my w Gorzowie byliśmy jedną z najaktywniejszych struktur antykomunistycznych – wyjaśniła.