Niesamowita kapsuła czasu w Lubsku. Pod drzewem znaleziono butelkę po pepsi, a w niej list sprzed pięćdziesięciu lat!

Pamiętacie niezwykłą historią znad zalewu Karaś? Podczas rozbiórki starych sanitariatów znaleziono tajemniczy list w butelce. Okaząło się, że zostawili go skazańcy... Jeden z nich wrócił do jednej…

W czynie społecznym

To były inne czasy!

- Pamiętam dobrze, jak zakopywaliśmy tę butelkę. Samo to, że to była butelka po pepsi, a nie po oranżadzie jest niezwykłe, pepsi to był przecież taki rarytas w tamtych czasach. Każda klasa sadziła wtedy swoje drzewko, a my wpadliśmy na pomysł, żeby schować taką kapsułę czasu - wspomina Elżbieta Haściło, z domu Żelazko, która pełniła funkcję gospodarza klasy. Dziś jest naczelnikiem wydziału oświaty w lubskim magistracie. - To był całkiem inne czasy, chociaż nasza szkoła mieściła się w starym budynku, miała duszę, wszyscy mocno identyfikowaliśmy się z tym miejscem. Nie mieliśmy sali gimnastycznej, ale osiągaliśmy dobre wyniki sportowe. Klasy były liczniejsze, bo było nas 31 osób. Do dziś mamy kontakt, w ubiegłym roku mieliśmy zjazd, a jedna koleżanka przyjechała aż ze Stanów.