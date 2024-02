Ptasia grypa znów zaatakowała w Lubuskiem. Dwa ogniska potwierdzone w powiecie gorzowskim

Grypa ptaków znów zaatakowała w regionie

Ptasia grypa na terenie województwa lubuskiego w ostatnich latach pojawia się regularnie, ale przez długi czas sytuacja wydawała się opanowana. W połowie grudnia ubiegłego roku służby weterynaryjne poinformowały jednak o rosnącym ryzyku wystąpienia choroby na terenie powiatu gorzowskiego i zaapelowały do hodowców drobiu o wprowadzenie środków ostrożności. Miało to związek z odnotowanymi przypadkami na terenie sąsiedniego województwa zachodniopomorskiego. Przenoszeniu się niebezpiecznego wirusa sprzyjały także jesienno-zimowe migracje dzikiego ptactwa. Choć wówczas ryzyko wybuchu ogniska choroby określano jako niewielkie, to niestety ptasia grypa zaatakowała w regionie ponownie.