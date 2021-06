Puchar jest nasz! Tak cieszyli się piłkarze Lechii Zielona Góra po triumfie w finale lubuskiego Pucharu Polski

Furiat na S3. Zajeżdżał drogę, wybił szybę w innym samochodzie i doprowadził do kolizji z ciężarówką. Jego sprawa trafi do sądu

Na trasie ekspresowej S3 mogło dojść do tragedii po tym, jak kierowca peugeota w przypływie emocji zajechał drogę kierującemu volkswagenem. Miało to być spowodowane niewłaściwym manewrem tego drugiego. Kierowca peugeota gwałtownie hamował, gdy wysiadł, wykrzykiwał i ręką wybił szybę w volkswagenie. Po chwili doprowadził do zderzenia z jadącą ciężarówką. Policjanci zatrzymali kierowcy peugeota prawo jazdy, a jego sprawa zostanie skierowana do sądu.