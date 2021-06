Piłkarze Lechii Zielona Góra zdobyli lubuski Puchar Polski! Po bardzo ciężkim meczu z Cariną Gubin

Dublerzy walczyli, jak potrafili. Rywal znów był jednak lepszy od piłkarzy Lechii Zielona Góra

Porażki z trzecioligowym wiceliderem Polonią Bytom doznała zielonogórska Lechia. Gra nie wyglądała tak źle, jak wynik, ale liczy się to, co wpada do bramki. A goście z Bytomia zdobyli aż cztery gole. To czwarta kolejna przegrana zielonogórskiego zespołu, który w tych spotkaniach strzelił ledwie trzy bramki, a stracił aż 14....