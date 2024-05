Radni województwa wybrali Marszałka Województwa Lubuskiego. Wybory członków zarządu województwa będą kontynuowane

– To było zupełnie inna sytuacja. Trzeba było się wszystkiego uczyć od nowa i szukać wsparcia w innych merytorycznych osobach. Dzisiaj myślę, że będę bardziej swoją narrację narzucał. To było 18 lat temu. W tym czasie byłem burmistrzem, zarządzałem spółkami. Ostatnio bardzo blisko poznałem służbę zdrowia. To totalnie inny obszar zainteresowań i doświadczeń. Mam nadzieję, że przyda się w zarządzie dla dobra regionu – przyznaje nowy wicemarszałek.

Marszałek Marcin Jabłoński do funkcji wicemarszałków zaproponował Sebastiana Ciemnoczołowskiego, który był już wicemarszałkiem, a także burmistrzem. Marszałek zapewnił o jego odpowiednim doświadczeniu. Drugą osobą jest radny, zaangażowany samorządowiec, działacz społeczny Grzegorz Potęga (KO). Zbigniew Kołodziej przedstawiciel klubu Trzecia Droga został zaproponowany na członka zarządu. – To działacz środowiska rolniczego, z dużym doświadczeniem, powszechnie zaangażowany Ludowiec – mówił o nim M. Jabłoński. Piątym członkiem zarządu proponowany jest Jacek Urbański – o dużym doświadczeniu życiowym, zawodowym, znany w ostatnich latach dyrektor Centrum Produktu Regionalnego, organizator wyjazdów w różne części świata promujące produkty lubuskie.

Po przerwie klub KO wnioskował o dołożenie do porządku obrad punktu dotyczącego wyboru marszałka. - Trudno mówić o negocjacjach, w których nie uczestniczyliśmy - mówią przedstawiciele Polski 2050. KO zgłasza kandydata na marszałka. Jest nim obecne piastujący to stanowisko Marcin Jabłoński.

Sesja sejmiku. Są nowi wiceprzewodniczący

Zarząd Województwa Lubuskiego. Kiedy wybór?

Tuż po wyborze wiceprzewodniczących radny Marek Halasz (Trzecia Droga) zawnioskował o półtoragodzinną przerwę. Propozycja nie spodobała się m.in. radnemu Tadeuszowi Ardellemu (PiS), który wprost zapytał, czy ma to być powrót do zachowań z poprzedniej kadencji. – Mieliśmy jakieś standardy wyznawać, a znów robimy to, co robiliśmy do tej pory – mówił.