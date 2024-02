Ranking pizzerii w Żarach. Gdzie najlepiej zjeść pizzę w mieście? Polecają nasi Czytelnicy

Światowy Dzień Pizzy obchodzimy 9 lutego. Tego dnia to magiczne słowo jest odmieniane przez wszystkie możliwe przypadki. Pizzerii w Żarach jest całkiem sporo. Sprawdzamy, które z nich polecają nasi Czytelnicy, których poprosiliśmy o rekomendacje na profilu facebookowym portalu Żary Nasze Miasto.

Pierwsza pizzeria w mieście

Jeszcze na początku lat dziewięćdziesiątych takiego wyboru, jak dziś, nie było. Pierwsza pizzeria w Żarach mieściła się w lokalu w kamienicy przy ulicy Chrobrego. Dziś to sklep z eleganckimi garniturami dla panów. Wtedy, można śmiało powiedzieć, jeden z bardziej ekskluzywnych, jak na tamten czas, lokali. Jedynym, dość kłopotliwym dla klientów mankamentem były duże okna, przez które przechodnie mogli zaglądać do środka, ale podobno było to idealne miejsce na wagary. I pizza była całkiem dobra.