Awaria sieci wodociągowej w Żarach. W wielu domach nie ma wody, pracownicy ZWiK pracują nad usunięciem awarii

Awaria sieci wodociągowej przy rondzie Konstytucji 3 Maja. W wielu mieszkaniach nie ma wody, pracownicy ZWiK pracują nad naprawą sieci. Do uszkodzenia miało dojść we wtorek 30 kwietnia. Jeszcze wieczorem woda z kranów była zabarwiona. We wtorek od rana nasi Czytelnicy pytają, co się dzieje, bo nie mają wody.