Rekord frekwencji na treningu! „Kangury” rozpoczęły w Gorzowie wakacyjne granie

Forma aktywności jest tak zaplanowana, że przyjemność mają zarówno dzieci i młodzież, jak też dorośli. Zaczyna się od wspólnej rozgrzewki, ćwiczeń w parach, zabaw. Potem następuje podział uczestników na grupy wiekowe. Każda ćwiczy pod opieką wykwalikowanego trenera. Dzięki temu jest integracja, wspólny ruch dzieci i rodziców oraz odpowiednia intensywność, dostosowana do wieku ćwiczącego. Dzięki wsparciu miasta zajęcia są bezpłatne. Trenujący muszą zadbać we własnym zakresie tylko o strój sportowy i wodę.

- Nie słowem, nie radą, nie pouczeniem, a własnym zachowaniem dajemy przykład dzieciom. Jeśli chcemy, by nasze dziecko było aktywne, zdrowo jadło, czytało książki, spędzało mniej czasu przed monitorem i miało fajny system wartości, to świećmy przykładem. Dzieci uczą się, obserwując i naśladując dorosłych. Zatem koniec z gadaniem i widzimy się na boisku! - zachęca do akcji trener EIG CEZiB Kangoo Basket Andrzej Stefanowicz.

