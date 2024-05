Młoda Stal w natarciu. Kolejny zawodnik na podium Pucharu Ekstraligi

Co zawody, to podium. Tak można podsumować starty zawodników Stali Gorzów w Indywidualnym Pucharze Ekstraligi, czyli zawodach dla zawodników ścigających się na motocyklach o pojemności 250 cm3. W poniedziałek 6 maja na torze w Lesznie odbyła się druga runda tych rozgrywek. I znów na podium wskoczył młody stalowiec. Tym razem był to Filip Bęczkowski, który w finałowym biegu musiał uznać wyższość Karola Szmyda z Motoru Lublin. Tydzień wcześniej drugi na podium, także za Szmydem, był Kewin Nycz.

Tym razem, w Lesznie, Nycz był szósty. Oczko wyżej od niego był Dominik Baryłka, kolejny ze stalowców.