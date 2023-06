Ruszajcie w leśną knieję Bobrowianką! To nowy szlak pieszo-rowerowerowy w Małomicach!

Bobrowianka spacerkiem lub na rowerze

To mieszkańcy gminy sami wytyczyli nowy szlak i zachęcają gości do ruszenia przed siebie ścieżką oraz podziwiania piękna przyrody w okolicach rzeki Bóbr.

Cykliści Dawid Zaniuk i Zdzisław Polak podkreślają, że liczą na szacunek do przyrody ze strony gości. Do szprotawskich przyjeżdżają na przykład turyści z Wrocławia. W przyszłości Nadleśnictwo Szprotawa wspólnie z lokalnymi samorządami i pasjonatami turystyki planują wydanie mapy ze ścieżkami i szlakami rowerowymi oraz pieszymi, a także nordic walking. Będzie też więcej wiat i miejsc, w których można odpocząć.

- To bardzo cenna inicjatywa, ponieważ wyszła od mieszkańców - podkreśla Małgorzata Sendecka, burmistrz Małomic.