Sara Egwu-James - utalentowana wokalista z Ośna Lubuskiego z wizytą w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim

Wcześniej brałam udział w wielu konkursach i festiwalach muzycznych, ale występ w telewizji, na takiej scenie i przy tych wszystkich kamerach to było coś zupełnie innego. Na początku bardzo mnie to wszystko zaskoczyło - gdzie w danym momencie spojrzeć, jak ruszać się na scenie, ale z czasem się przyzwyczaiłam i przyszło to bardzo naturalnie. Udział w programie bardzo wiele mnie jednak nauczył i pozwolił dojrzeć muzycznie - mówi młoda wokalistka.