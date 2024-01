Seksualność człowieka w chorobie nowotworowej. Nie bójmy się o tym rozmawiać. W Sulechowie się nie boją

Poradnia ginekologiczno-seksuologiczna w szpitalu w Sulechowie

- Początkowo podawaliśmy w wątpliwość czy taka poradnia onkologiczno-seksuologiczna jest potrzebna. Okazało się szybko, że bardzo. Pacjenci chcą rozmawiać o swojej seksualności – mówi Wiesław Wojciech Świtała. – Będziemy rozmawiać z lekarzami, żeby zwiększyć dostępność pacjentów do tej poradni… Liczba tych pacjentów świadczy o tym, że problem jest ważny. Leczenie chorób onkologicznych wiąże się często ze skutkami, dotyczącymi różnych sfer. O ile w sferze emocjonalnej, społecznej czy fizycznej otrzymują wsparcie, o tyle o sferze intymnej wciąż niewiele się mówi. Nie znaczy to jednak, że pacjenci nie mogą wrócić wcześniej czy później do swojego dawnego życia, pozbyć się powikłań. Potrzebna jest im jednak pomoc i wsparcie. Wiele jednak osób po leczeniu onkologicznym pozostaje w tej sprawie pozostawionych sobie. Boi się nawet pytać o sprawy związane z zaburzeniami sfery intymnej. Ciągle to temat tabu...

Ważna jest komunikacja lekarz - pacjent

– Zaburzenia seksualne dotyczą 43 procent kobiet w populacji ogólnej, w populacji chorych onkologicznie może sięgnąć nawet do 90 procent. Jakie to są dysfunkcje? Dotyczą one różnych faz reakcji seksualnych. Podniecenie, pożądanie, libido, orgazm… Radzić sobie możemy z tym w różny sposób, poprzez medycynę regeneracyjną, leczenie niehormonalne, zastosowanie różnych hormonalnych terapii… Ważna jest tutaj komunikacja lekarz – pacjent, by wiedziały one, jak sobie z tym radzić, gdzie szukać pomocy.