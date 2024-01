Seniorów w Gorzowie coraz więcej. Nasz region starzeje się najszybciej

33 tys. a może więcej…

Co za dyskoteka! 85-letnia DJ Wika porwała seniorów do tańca

Wzrost liczby seniorów w Gorzowie jest zauważalny. Sześć lat temu było ich 31,5 tys. A z roku na rok liczba będzie rosła. Nasz region dosyć szybko się bowiem starzeje. W opublikowanym niedawno roczniku statystycznym Kościoła Katolickiego wskazano, że zaledwie w ciągu dziesięciu lat (od 2011 do 2021) liczba osób mających co najmniej 65 lat wzrosła w diecezji zielonogórsko-gorzowskiej aż o 54,2 proc. To najwyższy wynik w kraju!

Coraz więcej kart seniora

Mniej więcej co drugi z gorzowskich seniorów korzysta z Gorzowskiej Karty Seniora. W zeszłym roku wyrobiło ją 1080 seniorów. Do dziś postarało się o nią już ponad 18,5 tys. osób. Karta zapewnia różnego rodzaju zniżki (m.in. 10 proc. na usługi pogrzebowe czy bilety ulgowe do teatru). Liczba zniżek dochodzi już do osiemdziesięciu. W zeszłym roku porozumienie z miastem o współpracy w ramach Gorzowskiej Karty Seniora podpisało sześć firm. Dwie kolejne umowy czekają na podpis.

