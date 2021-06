Sporo wiesz o Igrzyskach Olimpijskich? Weź udział w turnieju. Start już 7 czerwca

W rywalizacji mogą wziąć udział wszyscy chętni. Turniej podzielony został na trzy etapy, pierwszy z nich rozpocznie się w poniedziałek 7 czerwca. Test wiedzy w postaci aplikacji na stronie internetowej Lubuskiej Federacji Sportu (lfs.zgora.pl) będzie dostępny od 7 (godz. 8.00) do 12 czerwca (godz. 20.00). Będzie składał się z 15 pytań, do których podane zostaną trzy odpowiedzi, tylko jedna będzie prawidłowa. Czas odpowiedzi na wszystkie pytania będzie ograniczony do 45 minut. Ważna informacja jest taka, że możliwe będzie tylko jedno wejście na stronę z testem.