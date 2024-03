Stal Girls poniosły piłkarzy ręcznych do pierwszego zwycięstwa w Arenie Gorzów

To był piąty mecz Budimeksu Stali Gorzów w Arenie Gorzów. I pierwszy zwycięski w nowej hali! W piątkowy wieczór 8 marca szczypiorniści żółto-niebieskich podejmowali drużynę MKS-u Wieluń. Choć w pierwszej połowie mecz nie układał się zbytnio po myśli gospodarzy, bo do przerwy był remis 12:12, to w drugiej części spotkania gorzowianie byli już wyraźnie lepsi i ostatecznie mecz zakończył się zwycięstwem gorzowian 32:22.

Gorzowscy szczypiorniści mogli liczyć na doping nie tylko swoich kibiców, ale też Stal Girls. Stalowe Dziewczyny co sił dopingowały żółto-niebieskich. Jak bardzo? Zobaczcie w naszej galerii.

