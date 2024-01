Stal Gorzów ogłosiła datę Memoriału Edwarda Jancarza

Memoriał Edwarda Jancarza to impreza, która rozgrywana jest od ponad trzydziestu lat. Jej pierwsza edycja miała miejsce już pół roku po tragicznej śmierci legendarnego zawodnika Stali Gorzów.

Do tej pory odbyło się siedemnaście edycji memoriału. Po raz ostatni zawody rozegrano w sezonie 2021. Teraz memoriał wraca do kalendarza. I podobnie jak w latach 2016-2019 ma być najważniejszą imprezą u progu nowego sezonu. W piątek 19 stycznia Stal Gorzów ogłosiła datą zawodów.

- Będzie to w sobotę 30 marca – poinformował gorzowski klub.