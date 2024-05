Stal Gorzów zabiera głos po wydarzeniach na „Jancarzu”. Klub wydał oświadczenie

Kilkanaście godzin po wydarzeniach na stadionie im. Edwarda Jancarza głos w sprawie zabrały władze gorzowskiego klubu. Przypomnijmy, co się wydarzyło. We wtorek 28 maja o 18.00 miał zostać rozegrany pojedynek ebut.pl Stali Gorzów z ZooLeszcz GKM-em Grudziądz. W porze rozpoczęcia pojedynku wciąż padał deszcz. Po 21.00 na próbę toru wyjechali tylko zawodnicy Stali. Przed 22.00 sędzia ogłosił, że zapadła decyzja o obustronnym walkowerze.

- Żaden z zawodników nie odmówił jazdy – mówił nam we wtorkowy wieczór trener Stali Gorzów Stanisław Chomski. Parę chwil wcześniej sędzia Michał Sasień powiedział w telewizji, że startu w meczu…

- Ja stan toru oceniłem jako trudny, aczkolwiek regulaminowy. Jak wiemy, drużyna grudziądzka nie wyjechała nawet do próby toru. Tu mieliśmy więc odmowę jazdy już przed ekstraordynaryjną próbą toru – mówił sędzia na antenie telewizji Canal+. - Po próbie toru rozmawiałem z kapitanami obu drużyn. Rozmawiałem też z Szymkiem Woźniakiem, który potwierdził, że tor jest generalnie trudny, aczkolwiek nie miał z jazdą problemów. Minęło dziesięć czy piętnaście minut, po czym okazało się, że obie drużyny zgodnie zaczęły twierdzić, iż tor jest niebezpieczny i odmawiają – z naciskiem na odmawiają – jazdy w dzisiejszym meczu. Poprosiłem o oświadczenia o tym fakcie na piśmie. W związku z tym została podjęta decyzja o obustronnym walkowerze – mówił dalej M. Sasień.

W środowe południe Stal wydała oświadczenie:

Drodzy Kibice,

Zarząd Klubu Stali Gorzów pragnie stanowczo zdementować wczorajsze informacje zawarte w wypowiedzi pana sędziego Michała Sasienia w trakcie transmisji telewizyjnej w Canal Plus jakoby przedstawiciel naszego klubu w podpisanym oświadczeniu stwierdził, że drużyna odmawia wyjazdu na tor. Przypominamy, że to właśnie zawodnicy Stali Gorzów jako jedyni wyjechali na próbę toru oraz przez cały czas byli przygotowani i gotowi na odjechanie zawodów.

Zarząd Klubu w tym momencie czeka na oficjalny komunikat Speedway Ekstraligi.

Pragniemy jednocześnie bardzo przeprosić naszych kibiców, którzy na stadionie przez kilka godzin czekali na decyzję sędziego odnośnie meczu Gorzów-Grudziądz. Dziękujemy również całej ekipie technicznej, wolontariuszom oraz Stowarzyszeniu Kibiców za pomoc w pracach związanych z przygotowaniem toru do zawodów.