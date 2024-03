Starosta żagański Henryk Janowicz został doradcą wicepremiera Rządu RP. Czym będzie się zajmował? Małgorzata Trzcionkowska

8 marca 2024 Henryk Janowicz, starosta żagański został powołany na stanowisko przewodniczącego zespołu doradców ministra obrony narodowych do spraw współpracy z samorządem terytorialnym. - Moje nowe stanowisko to szansa dla naszego regionu na rozwój - zaznacza starosta. - Jesteśmy już po pierwszym posiedzeniu zespołu, który tworzą samorządowcy z ogromnym doświadczeniem zawodowym. We wtorek 19 marca 2024 gratulacje staroście składali żagańscy samorządowcy.