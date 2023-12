Stosy z czarownicami płonęły u nas kilka wieków. I to zgodnie z prawem

Prawo prawem, a...

Świadkiem mógł zostać każdy. Podejrzewana o czary osoba, z reguły kobieta, niemal naga, sadzana była na tzw. ławie tortur, aby nie dotykała podłogi lub ziemi stopami. Wcześniej była golona, i to bez mydła. Diabeł mógł przecież zagnieździć się we włosach. Etap właściwy to tortury przy wykorzystaniu często skomplikowanej maszynerii. Wszystko w religijnej obudowie - narzędzia tortur często opatrzone były bogobojnymi napisami, a nieszczęśnice polewano święconą wodą. W czasach reformacji i wojen religijnych czary zaliczać zaczęto do zbrodni obrazy majestatu boskiego. Do najcięższych przestępstw zagrożonych najsurowszymi karami.

Kolsko nie musiało przecierać szlaków. Informacje o procesach docierały chociażby z pobliskiej Zielonej Góry. I doświadczenie. Forma dochodzenia sądowego o czary była opracowana i oparta na prawie magdeburskim, a głównie na tzw. zwierciadle saskim, czyli spisanym prawie zwyczajowym wypracowanym w Saksonii. Zgodnie z jego literą postępowanie w przypadku procesu o czary było znacznie uproszczone. Do jego wszczęcia wystarczały jakiekolwiek doniesienia, a do wyroku skazującego wystarczały „dowody domniemane”. Słowem podejrzenia czy poszlaki. Do tego wypracowane procedury zdobywania „dowodów” - rozbudowany system tortur, ordalia, czyli zwyczaj „pławienia” domniemanych czarownic.

Dyskoteki na sabacie

Wróćmy do Kolska. Raczej trudno było o bezstronność. Procesy toczyły się we dworze, a stos ustawiano na placu zwanym tanecznym. Jak przypuszczają historycy, były to zapewne okolice dzisiejszej ulicy Rynek. A kandydatów na stos nie brakowało.

Chłop pewnie poszedł po rozum do głowy, ale było już za późno. Wystarczyły dwa pociągnięcia batem, by stwierdził, że jego połowica, wówczas już nieboszczka, przed ośmioma laty zwróciła się do niego, mówiąc: „Drogi mężu, chodź ze mną, chcę tobie pokazać coś pięknego...”. I tak trafić miał na sabat na tzw. górze, gdzie na wspaniałym krześle zasiadł obok „ich” króla i królowej. Była to na tyle efektowna impreza, że przez osiem lat nocą, we wszystkie nowe czwartki i w zapusty, udawał się na wspomnianą górę, gdzie przygrywał czarownicom. W zamian dostawał gotówkę, ale po powrocie do domu okazywało się, że zamieniała się w plewy...

Kto wskazał pierwszą czarownicę? Pierwszy był Adam Kubisch, zwany starym Paucker’em (Doboszem), woźnica z Grunwaldu (Jesiony). Zgubił go długi język. Opowiadał niestworzone historie, jak to się zdarza przy gorzałce w karczmie. Wójt z Kolska i przysięgli ławnicy sądowi, po konsultacji z Urzędem Ławniczym w Lwówku Śląskim (Lewenbergu), postanowili przyjrzeć się jednak tym opowieściom. Najpierw było łagodne przepytanie, a później „mając na względzie, że wymieniony Paucker przesłuchiwany przez kilka godzin, o różnych porach, trwał w swojej krnąbrności i łagodne przesłuchanie nie dało najmniejszego rezultatu, zdecydowano przekazać go katu”.

Nie, nie z zawiści

Cóż z tego. Eksperci z Lwówka, po przeczytaniu zapisu procesu, orzekli, iż człek zasłużył na stos. Oliwy do ognia dolała Urszula Funffken, która zeznała, jakoby wszyscy będący w więzieniu przybyli jednak w minioną noc Bożego Narodzenia jak zwykle na górę, a więziony Päucker przygrywał tak jak dawniej. Na tę jedną noc Zły miał swoje sługi uwolnić. Nawiasem mówiąc nieszczęsny grajek został ponownie poddany torturom, gdzie przyznał się do wszystkiego. Nawet do sypiania z szatanem.

Jak w protokole zapewniali sędziowie, przesłuchanie było prowadzone tak, aby ustalić, czy nazwiska te nie są podawane z zawiści i zmuszali podejrzanego do wielokrotnego powtarzania odpowiedzi, aby wyeliminować zmyślenia. Byli pewni jego winy, mimo że przesłuchiwany zapewniał, że ani on, ani jego żona na nikim nie uprawiali czarów...

Scenariusz i reżyseria...

Czytając protokoły, poznajemy dość dokładnie hierarchię i porządek sabatowych spotkań. Nawet umaszczenie koni, na których przybywały uczestnicy. Proces trwał, „sprawcy byli więzieni, ale mimo to Spät-Bartheln i Baraßen, Specht-Micheln, starej i młodej Daschiken, Schäfergirgen, Christophn Theilß i człekowi zwanemu „zmieniaczem koni z Konotopu” udało się zbliżyć do Łaskawej Pani, która - jak się okazało - nie była dobrze chroniona. Na dodatek kolskiemu naczelnikowi, który zajmował się aktami czarownic, czarownicy postanowili nalać trochę ziół, żeby podczas odwiedzin Łaskawej Pani choroba przeszła na niego.

„Gang” czarownic wykorzystał także truciznę, żeby sędziego w Grunwald sparaliżowało i pokręciło, a siostrę Piotra, przysięgłego ławnika sądowego w Kolsku, dotknęło ciężkie kalectwo.

Łańcuszek winnych się wydłużał. Weźmy niejaką Willbron, która została wymieniona w kolskim procesie przez starego Päuckera, starą Theilin, Adamę Kufel i starą Kuner, która miała mówić podczas sabatu, że śmierć ofiar stosu chce pomścić na Łaskawej Pani i dzieciach wójta. Na polecenie pani von Kittlitz przesłuchiwano ją przez kilka godzin. Przy pomocy tortur. Opowiedziała, jak jej siostra Kuners przyszła do jej domu i powiedziała: „Kochana siostro, chodź z nami do domu wójta, chcemy mu tam wspólnie spłatać figla i zemścić się na jego dzieciach, a on akurat pojechał do polskiego klechy”. Po czym weszły do izby wójta, gdzie w łóżeczku leżało dziecko, spreparowały w skorupie rozbitego garnka truciznę, którą wlały dziecku do gardła. Nazajutrz umarło...

Fotel czarownicy... Niektóre narzędzia tortur były wymyślne. rys. R. Jurga/Muzeum Ziemi Lubuskiej

Paranoja? Lektura wyglądałaby całkiem zabawnie, gdyby nie świadomość, że wszystkie podejrzane wędrowały na stos. Bo i „dowodów” przybywało. Oto „korzyści z mleka miała Schäfer Girgen od jej brata w Töpperbude”. Wysmarowawszy się maścią szatana, zamieniła się w myszkę, pobiegła do Töpperbude i wydoiła krowy brata... Musiała bardzo nie lubić brata, gdyż na dodatek mazidłem wysmarowała dwa cielaki, które potem padły. Przyjętą komunię, wraz z innymi substancjami, które przyniósł szatan, zakopała pod progiem domu, wskutek czego w tym czasie padło kilka sztuk bydła. Z kolei Christoph Bartschen, żona chłopa w Kolsku, poznała pewnego czarnego jegomościa o imieniu Piotr. Najpierw „żeby było przyjemnie, tańczył z nią, a potem jej krwią, wziętą z nosa, zapisał w wielkiej czarnej księdze jej nazwisko i imię. Po czym ona na polecenie szatana, bo on to był, trzykrotnie wyparła się Boga”. Po tym zdarzeniu niewiasta we wszystkie nowe czwartki i zapusty na swoim czarnym koniu bywała na sabacie. Szatan miał z nią do czynienia pięć razy, a ona później „odstąpiła” swoje miejsce pewnej dziewczynie, sprzątaczce...