Procesy o czary - okrutna historia Zielonej Góry. Igor Myszkiewicz odkrywa niejeden mroczny sekret z dziejów Winnego Grodu

Każde miasto ma swoją historię chlubną, w Zielonej Górze to jest winiarstwo, sukiennictwo, jakie tworzyło miasto i historię mniej chlubną, do której z pewnością możemy zaliczyć procesy czarownic z XVII wieku.

- To był bardzo trudny czas dla miasta, okres wojny 30-letniej. Igor te wszystkie uwarunkowania przedstawił. Nie zajmuje się tylko opisem procesów czarownic. On dochodzi do podstaw i opowiada, jak to się stało, że w siedemnastowiecznym mieście doszło do tortur, spalenia kobiet posądzonych o czary. Książka jest niezwykle interesująca, bo to nie tylko warstwa opisowa, ale także ilustracyjna. I to wszystko stworzył sam autor - wyjaśnia Longin Dzieżyc, wicedyrektor Muzeum Ziemi Lubuskiej.