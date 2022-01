Stracił żonę. Dramatyczny apel czytelnika ze szpitalnego łóżka w Zielonej Górze

Ludzie opanujcie się. Właśnie odeszła moja najukochańsza żona ,antyszczepionkowiec, która zamiast wezwać pogotowie w Zielonej Górze, za późno to zrobiła przez plotkarskie niusy. Pięć dni wcześniej, a by żyła, a tak żona 90 %, a ja 50 % zajętych płuc. Mnie dalej leczą bardzo oddani, kochani covidovi medycy szpitala na III piętrze w zielonej górze ,robią co mogą ,a plotkarze podli popędzają do śmierci nie mając żadnej wiedzy.

OPANUJCIE SIĘ LUDZIE,RATUJCIE SWOICH BLISKICH - Tu jest lepsza opieka niż normalnie bo medycy tego oddziału ratują życie i nie mogą mieć wpływu na TEN EUROPEJSKI SZEPTANY ZAŚCIANEK, NIBY CZĘSTO LUDZI WIELCE ŚWIATŁYCH, a gorzej myślący niż dziecko, co na złość życie poświęca niby dla wolności decyzji - a tak jest rozpasana nielogiczna wolność głupoty LIBERUM VETO. Ratujcie życie! Odczuwam to w tej chwili w szpitalu. Miałem to szczęście, że dwa miesiące temu p. Kubicki odznaczył nas z żoną za 51-lecie pożycia małżeńskiego. RATUJCIE SIEBIE- TEN WIRUS ZROBIONY GŁUPIĄ, EGOCENTRYCZNĄ LUDZKĄ GŁUPOTĄ SZALEJE. Jak tu żyć, gdy można by było jeszcze tyle szczęśliwych chwil razem... REDAKCJO WYDRUKUJCIE NIECH TROCHĘ RODZINY POŻYJĄ -RESZTA TO NAPRAWDĘ TYLKI MRZONKI I ILUZJA SZCZĘŚCIA. JA GŁUPI ZA PóźNO SIĘ PRZEKONAŁEM.