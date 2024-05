Strażnik miejski lub gminny to coraz częściej pierwsza osoba, do której Lubuszanie idą z problemem

Strażnicy pomagają też napisać pisma do różnych instytucji.

Zdaniem nowosolskiego komendanta Dariusza Rączkowskiego, Straż Miejska w Nowej Soli cieszy się społecznym wsparciem, ale mieszkańców można podzielić na zadowolonych i niezadowolonych. Ci pierwsi darzą straż uznaniem.

– A ci, w stosunku do których musimy wyciągać restrykcje, będą mieli gorsze zdanie. Podobnie ma każda służba, która jest restrykcyjna – wyjaśnia Rączkowski. –Rola, którą pełnimy w społeczeństwie skupia się generalnie na pomocy w różnych formach, ale niekiedy trzeba wyciągnąć bloczek mandatowy, kiedy ktoś jest uciążliwy, uparty, żeby go zmobilizować tak, jak przy wychowaniu dziecka, a do tego pełnimy rolę w utrzymaniu porządku publicznego.