Swastyki i skrajnie prawicowe hasła w Parku Tysiąclecia w Zielonej Górze Miasto zawiadomi policję!

Wandale atakują w Zielonej Górze

O głupich aktach wandalizmu w Zielonej Górze pisaliśmy już niejednokrotnie, m.in. na Winnym Wzgórzu przy Palmiarni czy też w parku linowym w Dolinie Gęśnika. W tym przypadku nie mówimy jednak tylko o oszpeceniu infrastruktury. "Grünberg zawsze prawicowy", "aborcja to zbrodnia", "krew, rasa, naród" czy też "zaj*** was lewackie kur***" - tak brzmią hasła, które ktoś namalował w parku Tysiąclecia. A napisy dodatkowo oprawił symbolami krzyża wpisanego w koło oraz swastykami. Choć trudno tu mówić o jednej konkretnej ideologii, to całość sprawia wrażenie radykalnie prawicowego.

- Uważam, że trzeba jak najszybciej usunąć te hasła - twierdzi Czytelniczka, która poinformowała o dewastacjach. - Najlepiej by było, gdyby osoby, które się tego dopuściły, musiały teraz same to wszystko wyczyścić. Ostatnio czytałam, że w Legnicy udało się złapać takiego delikwenta i później to on usuwał swoje gryzmoły. Być może dzięki miejskiemu monitoringowi uda się teraz też ustalić, kto to zrobił - dodaje nasza rozmówczyni.

Wandale oszpecili ławki i latarnie w Parku Piastowskim w Zielonej Górze Czytelnik

Miasto usunie napisy i zawiadomi policję

W sprawie wandalizmu w parku Tysiąclecia skontaktowaliśmy się z Zakładem Gospodarki Komunalnej. - Na pewno pilnie zajmiemy się tą sprawą, aby usunąć napisy i swastyki - zapewnia Krzysztof Sikora, prezes ZKG. - Zważywszy na charakter dewastacji oraz to, że propagowanie nazizmu jest w Polsce zabronione, powiadomimy również policję.