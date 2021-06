Przestaje działać jedna z dwóch poradni diabetologicznych w Gorzowie. Odwołano wizyty, a pacjenci zostali z niczym!

Tylko do końca czerwca działać ma poradnia diabetologiczna "Diabetyk" w przychodni przy ulicy Piłsudskiego w Gorzowie. Niektórzy pacjenci o tym, że ich wizyty zostały odwołane dowiedzieli się przez przypadek. Dla wielu oznacza to przerwanie wieloletniego leczenia. Niektórzy zostali też bez aktualnych badań oraz leków, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania.